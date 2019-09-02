Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

Скандальный форвард "Интера", который отбил жену у друга, станет партнером Неймара

2 сентября, 12:35

Икарди скоро отправится во Францию

Мауро Икарди

Мауро Икарди / Фото: AFP

Форвард "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру во французском ПСЖ. В настоящее время жена футболиста и ряд посредников ведут переговоры с итальянским клубом по этому поводу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Возможно, в клубе останутся довольны таким трансфером, ведь ранее итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту, за то что он увел у друга жену.

Отмечается, что "ПСЖ" согласовал с "Интером" годичную аренду нападающего. Главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к 26-летнему аргентинцу проявляли "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Монако" и "Атлетико".

"Интер" подписал форварда, который весит около 100 килограмм

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.

Напомним, что  "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

Смотрите курьезный гол Лукаку в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

псж Интер Италия Мауро Икарди

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...