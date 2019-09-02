Скандальный форвард "Интера", который отбил жену у друга, станет партнером Неймара

Мауро Икарди / Фото: AFP

Форвард "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру во французском ПСЖ. В настоящее время жена футболиста и ряд посредников ведут переговоры с итальянским клубом по этому поводу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Возможно, в клубе останутся довольны таким трансфером, ведь ранее итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту, за то что он увел у друга жену.

Отмечается, что "ПСЖ" согласовал с "Интером" годичную аренду нападающего. Главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к 26-летнему аргентинцу проявляли "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Монако" и "Атлетико".

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Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

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