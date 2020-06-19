Скандальный француз, сравнивавший себя с Формулой-1, стал пятым бомбардиром в истории "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (3:0) и вышел на пятое место в списке бомбардиров клуба за всю историю. Французский форвард наколотил 243 мяча, что позволило ему обойти легендарного Ференца Пушкаша, у которого осталось на один мяч меньше.

Реклама

Читайте также: Звезда "Реала" проиграл апелляцию: он станет подозреваемым в деле о шантаже партнера по сборной

Лучшим бомбардиром в истории "Реала" остается Криштиану Роналду, выступающий сейчас за итальянский "Ювентус". На счету португальца 450 мячей. Следом за ним расположился Рауль (323 гола), Альфредо ди Стефано (308 мячей), а замыкает первую четверку Сантильяна (289 голов).

Карим Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз побеждал в Кубке, трижды выигрывал Суперкубок страны. На международной арене Бензема четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды – в Суперкубке УЕФА и четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира.

Реклама

Ранее мы писали, что нападающий "Реала" показал свою новую машину за 2,5 миллиона евро. Бывший одноклубник француза Бензема португалец Роналду таким авто обзавелся еще три года назад.

Кстати, недавно Бензема попал в очередной скандал, когда сравнил другого французского нападающего Оливье Жиру с картингом, а себя назвал Формулой-1. "Буду краток: давайте не путать Формулу-1 с картингом. Не хочу больше о нем говорить. Знаю, что Формула-1 – это я", – заявил Карим, сравнивая уровень игры себя и своего соотечественника, который, в отличие от игрока "Реала", может похвастаться титулом чемпиона мира.

Смотрите, как забивает Карим Бензема:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама