Скандальный игрок "Барселоны" попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Автомобиль Артура вылетел на тротуар и влетел в фонарный столб

Новичок итальянского "Ювентуса" Артур попал в очередной скандал. Напомним, ранее футболист отказался возвращаться в "Барселону" на матчи Лиги чемпионов. А накануне бразилец попал в небольшое ДТП в пригороде Жироны, при этом он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает diaridegirona.cat.

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Около четырех часов утра футболист не справился с управлением своего "Феррари", вылетел на тротуар и врезался в фонарный столб. Никто из пассажиров не пострадал, а сам автомобиль не получил серьезных повреждений.

В этот момент мимо проезжал патруль, ставший свидетелем ДТП. Полицейские заметили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения и сразу же попросили его "дунуть в трубочку". Тест показал 0,55 промилле, что несет за собой криминальную ответственность, так как превышает допустимые 0,50 промилле.

Отметим, что после объявления о трансфере Артура в "Ювентус" бразилец пропустил шесть матчей "Барселоны" в чемпионате Испании. Кстати, мы писали, что тренеру "Барселоны" не сказали об уходе футболиста, он рассчитывал на Артура, пока тот проходил медосмотр в Турине.

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В целом в текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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