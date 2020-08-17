Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Скандальный игрок "Барселоны" попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения

17 августа, 16:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Автомобиль Артура вылетел на тротуар и влетел в фонарный столб

Новичок итальянского "Ювентуса" Артур попал в очередной скандал. Напомним, ранее футболист отказался возвращаться в "Барселону" на матчи Лиги чемпионов. А накануне бразилец попал в небольшое ДТП в пригороде Жироны, при этом он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает diaridegirona.cat.

Реклама

Около четырех часов утра футболист не справился с управлением своего "Феррари", вылетел на тротуар и врезался в фонарный столб. Никто из пассажиров не пострадал, а сам автомобиль не получил серьезных повреждений.

В этот момент мимо проезжал патруль, ставший свидетелем ДТП. Полицейские заметили, что у водителя были признаки алкогольного опьянения и сразу же попросили его "дунуть в трубочку". Тест показал 0,55 промилле, что несет за собой криминальную ответственность, так как превышает допустимые 0,50 промилле.

Отметим, что после объявления о трансфере Артура в "Ювентус" бразилец пропустил шесть матчей "Барселоны" в чемпионате Испании. Кстати, мы писали, что тренеру "Барселоны" не сказали об уходе футболиста, он рассчитывал на Артура, пока тот проходил медосмотр в Турине.

В тренде
Протесты в Беларуси остановили футбол: матчи чемпионата и Кубка переносят

В целом в текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Реклама

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП футбол футболист Барселона Ювентус Турин Артур Мело

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч
Самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге ЕвропыФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Позор
Позор "Барселоны" в смешных фотожабах: Месси сравнили с козлом и уткойЛига чемпионов
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Бавария"Лига чемпионов
"Шахтер" – "Базель": онлайн битвы за полуфинал Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять