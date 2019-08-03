Раджа Наингголан / Фото: Instagram

Скандальный игрок "Интера" вернется в "Кальяри" из-за жены страдающей от рака https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2019-08-03T11:48:03+03:00 Футбол Раджа Наингголан хочет быть рядом

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан рассказал о причинах выбора "Кальяри" для продолжения карьеры, а также заявил, что миланский клуб допустил ошибку, отпустив его.

"Я счастлив вернуться домой. Я сделал выбор, он был немного навязан мне, но в итоге я принял это решение и надеюсь, что у меня все получится. У меня сейчас другие приоритеты, поэтому в этом случае было легко сделать выбор".

Бельгиец переходит в "Кальяри", чтобы поддержать супругу Клаудию, которая родом из Сардинии. Сейчас она борется с раком и захотела быть ближе к своей семье. Раджа готов сделать все ради комфорта жены, ведь он уже терял близких из-за болезни: в 2010 году из-за рака умерла мама Наингголана. Поскольку отец ушел из семьи, женщина одна воспитывала мальчика, его сестру-близнеца и трех сводных братьев.

"Теперь я бросаю вызов себе! Отправлюсь туда и попытаюсь доказать, что "Интер" ошибся, отпустив меня"

Ожидается, что переход 31-летнего футболиста в "Кальяри" будет завершен в понедельник.

Ранее мы писали, что 41-летний вратарь прошел обряд посвящения в игроки "Ювентуса". После годичного вояжа в Париж Джанлуиджи вернулся в туринский клуб и спел, стоя на стуле.

Интересно, что год назад Буффон совершил подобный обряд в Париже, после перехода в "Пари Сен-Жермен". Итальянский вратарь исполнил песню известного певца Васко Росси "Vita spericolata" ("Отчаянная жизнь").

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов за "Ювентус" Буффон получил красную карточку

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