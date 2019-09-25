Скандальный итальянский форвард был пойман с сигаретой прямо перед матчем

Марио Балотелли решил немного снять стресс перед важным матчем

Марио Балотелли / Фото: Getty Images

Футболист сборной Италии Марио Балотелли известен своими одиозными выходками на футбольном поле вне его. Ранее мы писали, что Марио неожиданно заговорил по-армянски.

В сети появилось видео из раздевалки "Брешии". Прямо перед поединком Серии А с "Ювентусом" был запечатлен форвард Марио Балотелли. На кадрах заметно, что у 29-летнего итальянца во рту находится предмет, напоминающий сигарету.

Отметим, что в том поединке "Ювентус" сумел выиграть у "Брешии" со счетом 2:1. Победа далась туринцам непросто, по ходу встречи они были в роли догоняющих, пропустив гол в свои ворота.

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Смотрите обзор матча "Брешия" – "Ювентус (1:2)":

Прошлой осенью скандальный футболист Марио Балотелли временно был отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.

Как Италия без Балотелли громила Грецию в отборе на Евро-2020:

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