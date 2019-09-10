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Скандальный итальянский форвард неожиданно заговорил по-армянски

10 сентября, 19:27

Балотелли обратился к Мхитаряну

Марио Балотелли

Марио Балотелли / Фото: Getty Images

Нападающий клуба "Брешиа" и сборной Италии Марио Балотелли приветствовал полузащитника итальянской "Ромы" Генриха Мхитаряна на армянском языке. Напомним, что Балотелли вернулся в Италию.

Мики, в Италии кайфово, правда? — спросил Балотелли.

Заговорить по-армянски его попросил кикбоксер Армен Петросян, с которым Марио Балотелли поддерживает дружеские отношения.

Отметим, что капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в последний день трансферного окна на правах аренды перешел в итальянскую "Ромы". Арендное соглашение с Мхитаряном рассчитано до 30 июня 2020 года. За Мхитаряна итальянский клуб отдал лондонскому "Арсеналу" три миллиона евро.

Прошлой осенью скандальный футболист Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.

Как Италия без Балотелли громила Грецию в отборе на Евро-2020:

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чемпионат Италии Марио Балотелли Генрих Мхитарян

Источник: Сегодня|Спорт

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