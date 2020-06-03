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Скандальный матч, в котором Романа Зозулю окрестили нацистом, доиграют без зрителей уже 10 июня

3 июня, 15:52

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок в Мадриде длится с 15 декабря 2019 года

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван из-за оскорблений болельщиками украинского футболиста Романа Зозули, таки доиграют. И уже есть дата продолжения поединка. Такое решение принял Комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола.

Напомним, что 15 декабря матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов хозяев в отношении Зозули. В конце первого тайма левые ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" (Roman Zozulia puto nazi). Команды все же доиграли первый тайм, завершившийся со счетом 0:0, а на второй отказались выходить.

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По итогам инцидента "Райо" наказали 18 000 евро штрафа и закрытием трибуны ультрас на два матча. Сейчас стало известно, что второй тайм встречи состоится 10 июня. Встреча пройдет без зрителей. "Альбасете" Романа Зозули в настоящий момент на 18-й строчке своего дивизиона, опережая "Депортиво", который идет в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям.

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Отметим, что конфликт между Зозулей и болельщиками "Райо Вальекано" начался не в декабре. Он тянется еще с 2017 года, когда украинский футболист должен был перейти в этот клуб на правах аренды из "Бетиса", но против трансфера выступили фанаты, обвинившие игрока в ультраправых и нацистских взглядах.

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чемпионат Испании Альбасете Роман Зозуля Райо Вальекано Сегунда

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