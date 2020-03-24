Скандальный российский футболист сравнил Ракицкого и бразильцев "Зенита" с обезьянами

Нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба попал в расистский скандал после своего поста в социальных сетях. Футболист поделился в Instagram коллажем, на котором сравнил украинского защитника Ярослава Ракицкого и бразильских легионеров питерского клуба Малкома, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами из советского мультфильма "Обезьянки".

"Это браво. Ракицкий похож больше всех", – прокомментировал фото Дзюба.

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Кстати, мы писали, что капитана сборной России Артема Дзюбу свои же фанаты послали на три буквы во время матча. Для лучшего бомбардира россиян последний матч отбора Евро-2020 прошел под аккомпанемент нецензурных речовок.

Ранее скандальный футболист высказал отношение россиян к коронавирусу глазами футболиста: "Мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто". При этом в России официально подтверждено 438 случаев заражения и одна смерть.

Также мы писали, что футболист протестовал против расизма, но его не поддержали даже одноклубники. Болельщики "Витории Гимарайнш" вынудили игрока "Порту" покинуть поле.

Смотрите, как Дзюба забивает за сборную России

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