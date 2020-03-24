Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Скандальный российский футболист сравнил Ракицкого и бразильцев "Зенита" с обезьянами

24 марта, 10:42

Александр Трикиша

Нападающий "Зенита" неудачно пошутил над своими одноклубниками

Нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба попал в расистский скандал после своего поста в социальных сетях. Футболист поделился в Instagram коллажем, на котором сравнил украинского защитника Ярослава Ракицкого и бразильских легионеров питерского клуба Малкома, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса с обезьянами из советского мультфильма "Обезьянки".

"Это браво. Ракицкий похож больше всех", – прокомментировал фото Дзюба.

Реклама

Кстати, мы писали, что капитана сборной России Артема Дзюбу свои же фанаты послали на три буквы во время матча. Для лучшего бомбардира россиян последний матч отбора Евро-2020 прошел под аккомпанемент нецензурных речовок.

Ранее скандальный футболист высказал отношение россиян к коронавирусу глазами футболиста: "Мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто". При этом в России официально подтверждено 438 случаев заражения и одна смерть.

Также мы писали, что футболист протестовал против расизма, но его не поддержали даже одноклубники. Болельщики "Витории Гимарайнш" вынудили игрока "Порту" покинуть поле.

Смотрите, как Дзюба забивает за сборную России

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расизм чемпионат России Зенит Санкт-Петербург Ярослав Ракицкий Артем Дзюба Малком

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...