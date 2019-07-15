Скандальный украинский арбитр получил работу в России: его ждет третья лига

Жабченко скрывал двойное гражданство и продолжал работать в Украине до 2017 года

Анатолий Жабченко. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бывший украинский арбитр Анатолий Жабченко назначен на матч второго российского дивизиона зоны "Юг" (третий по силе – прим) между "Машук-КМВ" (Пятигорск) и "Дружбой" (Майкоп), который состоится 16 июля. Жабченко, представляющий теперь Краснодар, имеет право работать в чемпионате России. В конце июня исполком Российского футбольного союза включил его в список судей, допущенных к обслуживанию встреч на таком уровне. Встреча в Пятигорске станет для рефери первой на территории России.

Напомним, что Жабченко родился в Симферополе, в 2013 году стал арбитром ФИФА и начал обслуживать матчи украинской Премьер-лиги, на которых работал до 2017 года. После аннексии Крыма Жабченко получил российский паспорт, но продолжил работать в Украине, скрывая двойное гражданство. Тем не менее, после скандала в СМИ Украинская ассоциация футбола (УАФ) прекратила сотрудничество с арбитром. В течение последних двух лет Жабченко работал только на матчах, проходивших в Крыму.

Ране мы писали, что арбитру из Бразилии предложили работу в эскорте. Фернанда Коломбо была моделью, а сейчас судит футбольные матчи. По словам девушки, ей предложили "проводить встречи с умными, образованными и уважительными мужчинами" за минимум 7 тысяч долларов.

Также мы писали, что в чемпионате Украины со следующего сезона вводится система VAR. В первом круге систему видеопомощи арбитрам будут тестировать, а введут в феврале-марте.

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