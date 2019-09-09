Скандинавская рубка: Швеция с Норвегией сыграли на руку Румынии в отборе Евро-2020

Интрига в борьбе за второе место в группе F закрутилась с новой силой. На него претендуют сразу три команды

В матче 6-го тура отборочного раунда Евро-2020 в Стокгольме сборная Швеции принимала своих западных соседей из Норвегии. Скандинавское дерби завершилось вничью 1:1, оказавшуюся на руку румынам, которые в последних четырех турах вместе с двумя северными сборными поборются за вторую путевку на Евро-2020 из группы F. Первая, напомним, на 99 процентов уже забронирована испанцами.

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Швеция – Норвегия – 1:1

Голы: Форсберг (60) - Йохансен (45)

Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон – Ларссон, Олссон, Экдаль (Свенссон, 84), Форсберг – Куаисон (Андерссон, 77), Исак (Берг, 77)

Норвегия: Ярстейн – Эльабдаллуи, Нордтвейт, Региниуссен, Алисами – Йохансен (Холанд, 76), Хенриксен (Эльюнусси, 64), Берге, Селнес – Эдегор – Кинг

Предупреждения: Экдаль, Ларссон – Хенриксен

Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Смотрите обзор матча Литва - Украина

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

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