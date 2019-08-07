Виктор Цыганков / Фото: AFP

Скаут английского клуба пристально следил за игроком "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-08-07T09:53:49+03:00 Футбол Виктор Цыганков может стать одноклубником Ярмоленко

Скаут английского "Вест Хэма" присутствовал на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором бельгийский "Брюгге" на своем поле принимал киевское "Динамо".

Видео голов и обзор матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

Как сообщает на своей странице в Twitter популярный инсайдер ExWHUemployee , представители английского клуба просматривали в этом поединке много талантливых игроков, но источник согласился назвать только одно конкретное имя. Так, он сказал, что Виктор Цыганков находится в сфере интересов "Вест Хэма", но отказался озвучивать более подробную информацию, объяснив, что все может проясниться позже.

Отметим, что стоимость Цыганкова на Transfermarkt выросла до 20 миллионов евро. Напомним, что за "Вест Хэм" играет другой бывший игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Кстати, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поединок с "Брюгге" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Наставник остался доволен вторым таймом, и надеется на положительный результат в Киеве.

Также добавим, что игрок "Динамо" Александр Караваев извинился перед партнерами и болельщиками за пенальти. Футболист взял всю вину на себя в матче с "Брюгге".

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены.

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