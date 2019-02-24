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Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

Сегодня, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2da/da9/5c72dada9fbc9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2da/da9/5c72dada9fbc9.png Футбол Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" - "Александрия"

За одним из игроков "Шахтера" будут следить скауты "МЮ" в матче УПЛ с "Александрией", который состоится в понедельник, 25 февраля, в Харькове.

Об этом сообщают каналы "Футбол 1/2".

Скауты будут просматривать игрока "Шахтера". Предполагается, что целью "МЮ" будет бразилец Исмаили, контракт которого с "Шахтером" рассчитан до лета 2023 года. Отметим, что Transfermarkt оценивает 29-летнего левого защитника в 18 млн евро. Однако, согласно условиям действующего контракта, сумма выкупа Исмаили составляет 100 млн евро.

Напомним, прошлым летом в "МЮ" перебрался другой бразилец "Шахтера" Фред. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила рекордные для Украины и донецкого клуба 59 млн евро.

Напомним, Исмаили признан лучшим в чемпионате Украины.

Также сообщалось, что Фред вошел в историю "Манчестер Юнайтед". Бразилец, ранее выступавший за "Шахтер", стал 500 игроком в истории, который забил гол за манкунианцев.

Ранее о матче "Шахтер" – "Александрия", который состоится в понедельник, высказался Владислав Ващук

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Тег Шахтер Донецк, Манчестер Юнайтед, Исмаили, Фред

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Сегодня|Спорт

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