Скауты "Шахтера" просматривали матч "Порту" – "Бенфика"

На центральную игру чемпионата Португалии также отрядили селекционеров "МанСити", "Юве" и "Милан"

Матч Порту - Бенфика. Фото: AFP

Скауты "Шахтера" просматривали матч "Порту" – "Бенфика" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bf4/e7c/5c7bf4e7c716c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bf4/e7c/5c7bf4e7c716c.png 2019-03-03T17:51:48+02:00 Футбол На центральную игру чемпионата Португалии также отрядили селекционеров "МанСити", "Юве" и "Милан"

Накануне в Португалии состоялся центральный матч 24 тура чемпионата, в котором "Порту" принимал "Бенфику". Хозяева уступили со счетом 1:2, что позволило "Бенфике" выйти в лидеры. У нее – 59 очков. У идущего вторым "Порту" – 57.

Игру посетило немало скаутов европейских клубов. Как сообщает португальское издание record.pt, были среди них и представители "Шахтера". Помимо "горняков" своих селекционеров на этот поединок отправили "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Эвертон", "Интер", "Милан", "Севилья", "Монако", "Боруссия" Дортмунд и "Динамо" Загреб.

Как сообщалось ранее, "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Тете, заявлявшим в интервью, что "он немного похож по игре на Пеле". Комментируя этот трансфер, генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин сказал: "Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро".

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