Скауты "Шахтера" просматривали матч "Порту" – "Бенфика"
На центральную игру чемпионата Португалии также отрядили селекционеров "МанСити", "Юве" и "Милан"
Накануне в Португалии состоялся центральный матч 24 тура чемпионата, в котором "Порту" принимал "Бенфику". Хозяева уступили со счетом 1:2, что позволило "Бенфике" выйти в лидеры. У нее – 59 очков. У идущего вторым "Порту" – 57.
Игру посетило немало скаутов европейских клубов. Как сообщает португальское издание record.pt, были среди них и представители "Шахтера". Помимо "горняков" своих селекционеров на этот поединок отправили "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Эвертон", "Интер", "Милан", "Севилья", "Монако", "Боруссия" Дортмунд и "Динамо" Загреб.
Как сообщалось ранее, "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Тете, заявлявшим в интервью, что "он немного похож по игре на Пеле". Комментируя этот трансфер, генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин сказал: "Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро".
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