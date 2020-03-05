Сказка команды второго дивизиона завершилась в полуфинале Кубка Испании, но началась другая

Вчера поздно вечером определился первый финалист Кубка Короля в Испании. Им стал "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, выигравший у скромного "Мирандеса" оба полуфинальных поединка с минимальной разницей. Ранее мы писали, что "Атлетик" обыграл "Гранаду" в полуфинале Кубка Испании.

Таким образом закончилось сказочное продвижение по турниру команды-середняка второго дивизиона из городка Миранда-де-Эбро с населением 39 тысяч человек. Причем в повторной встрече, на своем поле, "Мирандес" дал настоящий бой шестой команде Ла Лиги и уступил лишь из-за 11-метрового. Победу гостям из Страны Басков принес точный удар нападающего "Реала Сосьедад" Микеля Оярсабаля на 41-й минуте – 1:0. Смотрите видеообзор матча.

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Первый матч "Реал Сосьедад" выиграл у "Мирандеса" на своем поле со счетом 2:1 еще 13 февраля и по сумме двух встреч вышел в финал. Причем команда из Сан-Себатьяна пробивается в решающий поединок впервые с 1988 года. Тогда, в 1988-м, она уступила в финале, а годом ранее выигрывала-таки трофей. Всего в истории баски дважды побеждали в главном поединке (еще в... 1909 году), так что их сказка теперь может получить продолжение в виде третьей части.

Читайте, как Бэйл уехал со стадиона до окончания матча "Реала" с "Реалом Сосьедад" в Кубке Испании.

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