Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

Сказка команды второго дивизиона завершилась в полуфинале Кубка Испании, но началась другая

5 марта, 09:54

Вадим Авдасев

"Мирандес" проиграл "Реалу Сосьедад" оба матча, домашний - с минимальным счетом

Вчера поздно вечером определился первый финалист Кубка Короля в Испании. Им стал "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, выигравший у скромного "Мирандеса" оба полуфинальных поединка с минимальной разницей. Ранее мы писали, что "Атлетик" обыграл "Гранаду" в полуфинале Кубка Испании.

Таким образом закончилось сказочное продвижение по турниру команды-середняка второго дивизиона из городка Миранда-де-Эбро с населением 39 тысяч человек. Причем в повторной встрече, на своем поле, "Мирандес" дал настоящий бой шестой команде Ла Лиги и уступил лишь из-за 11-метрового. Победу гостям из Страны Басков принес точный удар нападающего "Реала Сосьедад" Микеля Оярсабаля на 41-й минуте – 1:0. Смотрите видеообзор матча.

Реклама

Первый матч "Реал Сосьедад" выиграл у "Мирандеса" на своем поле со счетом 2:1 еще 13 февраля и по сумме двух встреч вышел в финал. Причем команда из Сан-Себатьяна пробивается в решающий поединок впервые с 1988 года. Тогда, в 1988-м, она уступила в финале, а годом ранее выигрывала-таки трофей. Всего в истории баски дважды побеждали в главном поединке (еще в... 1909 году), так что их сказка теперь может получить продолжение в виде третьей части.

В тренде
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Читайте, как Бэйл уехал со стадиона до окончания матча "Реала" с "Реалом Сосьедад" в Кубке Испании.

Смотрите, как "Реал Сосьедад" играл с австрийским "Зальцбургом" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол финал чемпионат Испании кубок Испании Реал Сосьедад Мирандес

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...