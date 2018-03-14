Сказка "Шахтера" в Лиге чемпионов закончилась чисто итальянским "убийством"

Увы, четырехматчевая победная серия "Шахтера" в матчах "Ромой" оборвалась поражением от "волков" 0:1. Оно не пустило "горняков", фантастически выглядевших в начале этого года, во второй в их истории четвертьфинал Лиги чемпионов. Андрей Шевченко, наблюдавший за игрой на "Стадио Олимпико" в компании Мальдини и Тассотти, в пятницу будет проводить жеребьевку 1/4 финала без участия в ней дончан. Наш сайт проводит текстовый онлайн матча "Рома" – "Шахтер" – 1:0.

Ди Франческо выпустил тот же состав, что играл в первом матче. Вопрос был, как расположится Раджа Наингглолан – центральный полузащитник и центральный игрок "Ромы" вообще. Ближе к атаке или в линию с опорниками, более осторожный вариант. Начал Раджа в линию с де Росси и Строотманом.

А у Фонсеки получилась одна замена: Ордец вместо Кривцова, который травмировался в борьбе с римлянином Джеко в Харькове.

Стартовый нажим "Ромы" закончился спустя пять минут. При выводе мяча Фред справлялся с прессингом на своей половине, Тайсон тащил впереди, заработал левый край "горняков" – и римляне переместились на свою половину. Опять же слева шла подача, когда игрок "Ромы" чуть не срезал мяч в свои ворота. Марлос справа, возможно, чуть экономил себя: был момент, не пошел на разрезной пас Бернарда, и тот всплеснул руками. И снова Бернард ждал большего, когда нашел верховым пасом Феррейру, напротив ворот – но в борьбе тот пробил неудачно.

А Феррейра сам себе организовал почти выход один на один. Обокрал защитника, и под углом выходил на ворота, но игрок "Ромы" его начал теснить, и аргентинец ударил неточно. Первые четыре удара "горняков" в матче – мимо. Это за первый тайм. У "волков" были опасные атаки, но по сути без толковой возможности для удара (били трижды за тайм). Да и во владении мячом впереди был "Шахтер" (61:39%), хотя да, играл в Риме при 47 тысячах горластых тиффози. А режим контратаки "горняки" показали 43-й минуте. Тайсон выкатывался по центру, пас в штрафную в ноги Феррейры, но тому развернуться не дают...

Хороший первый тайм для горняков. Но шаткий счет. Да вторая 45-минутка, обернувшаяся тремя пропущенными мячами на выезде с другим итальянским клубом в ноябре ("Наполи" – "Шахтер" – 3:0), добавляла тревоги. Кстати, в перерыве на "Стадио Олимпико" дали информацию не только о точном количестве зрителей – 47 693, но и по кассовым сборам за этот матч – 2 694 212 евро.

Второй тайм обязывал хозяев включиться. После харьковского поражения 1:2 римлянам нужны были домашние 1:0. Итальянские клубы – из тех, которые играть на счет умеют. Диссертации на эту тему могут защищать. Увы для "Шахтера", на 52-й минуте "волки" добились появления этих цифр на табло. Но без какого-то штурма. Что называется, на ровном месте. Строотман отдал на Джеко, Ордец задержался, и босниец, избежав офсайда, реализовал выход один на один с Пятовым, пустив мяч под украинским вратарем. А ведь до перерыва "горняки" ловили "Рому" на "вне игры" как школьников. Эх, Джеко, Джеко, лучше бы ты, конечно, согласился в январе на предложение перейти в "Челси".

В Харькове, пропустив от "Ромы", "Шахтер" добился волевой победы, включив невероятные скорости. В этот раз, к сожалению, "волки" загнать себя в логово уже не дали. Резкости, взрывных атак не хватило. Может, сказался полтавский "огород" четырехдневной давности. Ни одного удара в створ – от дончан.

Хотя хладнокровие, оказавшись в роли отыгрывающихся, "горняки" не потеряли даже оставшись вдесятером, когда, проиграв в скорости боснийцу Джеко, его ценой фола последней надежды и удаления остановил Ордец.

В этот момент, правда, сдали нервы у Феррейры, побежавшего отбирать мяч у боллбоя, в результате чего последний вывалился за рекламный щит. Аргентинцу предъявили "горчичник".

За мальчиком, к слову, приехал электромобиль, но после консилиума грузить не стали, увели в подрибунку на своих. После этого эпизода, когда мяч оказывался у "горняков", свист фаны "Ромы" включали зашкаливающий.

Заставить их умолкнуть мог все тот же Феррейра, но – не дотянулся до прострела от Тайсона уже в добавленное время. Наверняка, все свои 19 голов в нынешнем ЧУ Факундо с легкостью обменял бы на то, чтобы забить здесь. Увы... Многие болельщики в мыслях, а может, и вслух в концовке встречи успели "отчитать" консерватора Фонсеку за то, что оставил вне заявки форвардов Бланко-Лещука и Фомина – для каких ситуаций, если не для таких, они нужны в составе? Кто-то наверняка вспомнил упущенные супершансы в Харькове. Как бы то ни было, а лигочемпионская сказка для "Шахтера" закончилась чисто итальянским футбольным "убийством".

В параллельном матче "Севилья" сотворила сенсацию в Манчестере и вышла в 1/4 Лиги чемпионов. После нулевой ничьей на своем поле испанцы на выезде обыграли англичан со счетом 2:1