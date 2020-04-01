Сколько стоит купить киевское "Динамо": прозвучало заявление бывшего капитана команды

Экс-капитан киевского "Динамо" Владислав Ващук прокомментировал звучащие время от времени призывы фанатов продать клуб к действующему президенту "бело-синих" Игорю Суркису. При этом из уст Ващука прозвучала оценочная стоимость "Динамо".

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"Хотят или не хотят, продадут или не продадут, есть такие варианты или возможности – не знаю. Была озвучена какая-то оценочная стоимость. Говорят, там что-то под 300 миллионов. Я знаю, что там где-то 120 миллионов. Но очень много же в аренде", – сказал Владислав Ващук

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

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Напомним, после вылета киевлян из Лиги Европы фанаты "Динамо" сорвали начало матча против "Десны". Столичные болельщики зажгли пиротехнику, поэтому арбитру пришлось взять небольшую паузу, пока дым не развеялся. А когда следы пиротехники рассеялись, на трибуне появился баннер: ультрас с использованием ненормативной лексики требовали у братьев Суркисов "отстать от клуба".

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