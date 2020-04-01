Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сколько стоит купить киевское "Динамо": прозвучало заявление бывшего капитана команды

1 апреля, 09:41

Богдан Юрков

Экс-защитник "бело-синих" Владислав Ващук высказался по поводу оценочной стоимости столичного клуба

Экс-капитан киевского "Динамо" Владислав Ващук прокомментировал звучащие время от времени призывы фанатов продать клуб к действующему президенту "бело-синих" Игорю Суркису. При этом из уст Ващука прозвучала оценочная стоимость "Динамо".

Читайте также: Тренер из России козырял перед игроками "Динамо" золотыми часами: откровения звезды клуба

"Хотят или не хотят, продадут или не продадут, есть такие варианты или возможности – не знаю. Была озвучена какая-то оценочная стоимость. Говорят, там что-то под 300 миллионов. Я знаю, что там где-то 120 миллионов. Но очень много же в аренде", – сказал Владислав Ващук

Игорь Суркис

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Читайте также: В Румынии умер вратарь, в игре с которым "Динамо" добыло особенную для Лобановского победу

Напомним, после вылета киевлян из Лиги Европы фанаты "Динамо" сорвали начало матча против "Десны". Столичные болельщики зажгли пиротехнику, поэтому арбитру пришлось взять небольшую паузу, пока дым не развеялся. А когда следы пиротехники рассеялись, на трибуне появился баннер: ультрас с использованием ненормативной лексики требовали у братьев Суркисов "отстать от клуба".

Смотрите, как "Динамо" заканчивало свой еврокубковый сезон-2019/2020

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владислав Ващук Динамо Киев Игорь Суркис

Источник: ЛЮБИТЕЛИ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...