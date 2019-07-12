Сколько украинские клубы могут заработать в Лиге Европы: полная схема призовых

"Александрия" уже разбогатела почти на 3 млн евро, а "Заря" и "Мариуполь" попытаются пробиться в групповой этап

Фото: AFP

Стала известна схема распределения доходов от участия в Лиге Европы сезона 2019/2020 годов. Среди всех участников Лиги Европы будут разделены 560 млн евро. Украину в этом турнире представят "Александрия", "Мариуполь" и луганская "Заря". Первые стартуют в турнире с группового этапа, а остальным двум еще необходимо преодолеть квалификацию.

Расписание и результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы

Бронзовый призер прошлого сезона Премьер-лиги "Александрия" гарантировала себе 2,92 млн евро за участие в групповом этапе плюс команде еще полагается выплата согласно рейтинга выступлений за 10 лет (минимум 71 тысяча евро). Отметим, что все три представителя Украины занимают места рядом, так как их позиция определяется не личным рейтингом, а более высшим коэффициентом страны.

"Заря" начнет евросезон со второго раунда квалификации. Все результаты жеребьевки второго раунда квалификации Лиги Европы. Участие на этой стадии принесет команде Виктора Скрипника 260 тысяч евро вне зависимости от результата, в третьем раунде – 280 тысяч, а в случае победы в раунде плей-офф луганчане получат еще 2,92 млн евро за групповой этап. Проигравшая же команда заработает 300 тысяч.

Таким образом, если "Заря" успешно преодолеет все раунды квалификации и пробьется в групповой этап, она сможет заработать как минимум 3,46 млн+выплаты за 10-летний рейтинг. А в случае вылета в последнем раунде квалификации – только 840 тысяч. Схема "Мариуполя" идентична "Заре", только подопечные Александра Бабича стартуют в Лиге Европы не со второго раунда, а с третьего.

Отметим, что в случае поражения в квалификации Лиги чемпионов "Динамо" продолжит евросезон в групповом этапе Лиги Европы, но существенно потеряет в премиальных от УЕФА – в этом случае гарантированный заработок составит 2,92 млн евро плюс минимум 3 млн по выплатам согласно рейтинга за 10 лет. Ранее мы опубликовали призовые в Лиге чемпионов, где "Шахтер" уже заработал 37 миллионов.

СХЕМА ВЫПЛАТ ПРИЗОВЫХ ЗА ЛИГУ ЕВРОПЫ-2019/2020

Выплата всем 48 клубам группового этапа составит 2,92 млн (2,75 млн в качестве начальной выплаты и 170 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 570 тысяч, за ничью – 190 тысяч. Неиспользованные средства (190 тысяч с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед. Каждый победитель группы получит 1 миллион евро, второе место в группе принесет 500 тысяч евро.

Выплаты участникам плей-офф:

• Выход в 1/16 финала: по 0,5 млн

• Выход в 1/8 финала: по 1,1 млн

• Выход в 1/4 финала: по 1,5 млн

• Выход в 1/2 финала: по 2,4 млн

• Выход в финал: по 4,5 млн

• Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 млн

Кроме этого команды получат выплаты за маркетинговый пул (168 млн). Сумма рассчитывается, учитывая удельный вес каждого телерынка, а затем делится на количество участников турнира из страны.

Новый рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Сумма в 84 млн разбита на "доли коэффициентов", каждая доля – 71 430 евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (71 430). Следующая позиция – две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 48 долей (3,42 млн).

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СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЮТ УЧАСТНИКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Лига чемпионов: Путь чемпионов и Путь представителей лиг

Каждый чемпион страны, который не попадает в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, в дополнение к призовым за участие в каждом отборочном раунде получит 260 тысяч евро.

Все участники квалификации Лиги чемпионов, не дошедшие до раунда плей-офф, получат:

За участие в предварительном раунде – 230 000 евро

За участие в первом отборочном раунде – 280 000 евро

За участие во втором отборочном раунде – 380 000 евро

За участие в третьем отборочном раунде – 480 000 евро (только клубы из Пути чемпионов, поскольку клубы из Пути представителей лиг, выбывшие в этом раунде, автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы УЕФА и получают призовые этого турнира)

Для раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, поскольку клубы получают призовые за участие в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы

Лига Европы УЕФА: Путь чемпионов и Основной путь

За участие в предварительном раунде – 220 000 евро

За участие в первом отборочном раунде – 240 000 евро

За участие во втором отборочном раунде – 260 000 евро

За участие в третьем отборочном раунде – 280 000 евро

За участие в раунде плей-офф – 300 000 евро (только выбывшим клубам). Для победителей раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, но они получат выплаты за участие в отборочных раундах, если начали борьбу на более ранних стадиях квалификации.

Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси". В финальном матче, который прошел в Баку, "Челси разгромил лондонский "Арсенал" – 4:1.

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