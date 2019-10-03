Скончался президент "Сассуоло", матч команды в чемпионате Италии перенесли

Джорджо Сквинци. Фото: ФК "Сассуоло"

Бизнесмен и владелец итальянского клуба "Сассуоло" Джорджо Сквинци умер после продолжительной болезни, информирует Football Italia. Ему было 76 лет. Джорджо Сквинци являлся владельцем компании Mapei.

В 2002 году предприниматель приобрел футбольный клуб "Сассуоло". За время его владения клуб добился наибольшего прогресса в своей истории – поднялся из Серии C2 (четвертый по силе дивизион) в высший дивизион и впервые пробился в еврокубки, выйдя в Лигу Европы.

В текущем чемпионате Италии "Сассуоло" после шести туров имеет в активе шесть баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице. В 7-м туре "Сассуоло" 4-го октября должен был гостях сыграть с "Брешией", однако матч перенесли на 18 декабря из-за смерти Сквинци.

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Смотрите как "Сассуоло" провел предыдущий матч в чемпионате Италии:

4 марта 2018 года Давиде Астори был найден мертвым в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч серии A с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего игрока.

В марте в чемпионате Италии отметили годовщину смерти Астори: на 13-й минуте каждой игры в течение 13 секунд на табло стадионов была показана фотография Астори, который играл под 13-м номером.

Также сообщалось, что "Фиорентина" пожертвовала полтора миллиона евро семье Астори. "Фиалки" обнародовали финансовый отчет за 2018 год, куда входил созданный клубом целевой фонд для семьи погибшего защитника.

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