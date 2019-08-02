Ответный поединок румынской "Университатя" и венгерского "Гонведа" запомнился не голами, а скандалом

Арбитра с поля забирала "скорая". Фото: кадр из трансляции

"Скорая" на футбольном поле: матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 2019-08-02T00:09:00+03:00 Футбол Ответный поединок румынской "Университатя" и венгерского "Гонведа" запомнился не голами, а скандалом

Во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" болельщики бросили файер с трибуны на поле. Он попал в голову арбитру встречи Арнольду Хантеру. Судье потребовалось медицинская помощь, для чего "скорая" выехала прямо на футбольное поле, и он не смог продолжить матч. Игра возобновилась через 25 минут, когда страсти улеглись.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, как и первая встреча неделей ранее. Команды пробивали послематчевые пенальти и в них точнее оказались футболисты "Университати" – 3:1. Румынский клуб в тяжелой борьбу добился права сыграть в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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Ранее в четверг луганская "Заря" обыграла в ответной игре "Будучность" и тоже гарантировала себе место в следующем раунде отбора Лиги Европы.

Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" стал третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев:

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