Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

"Скорая" на футбольном поле: матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра

Сегодня, 00:09

Ответный поединок румынской "Университатя" и венгерского "Гонведа" запомнился не голами, а скандалом

Арбитра с поля забирала "скорая". Фото: кадр из трансляции

Арбитра с поля забирала "скорая". Фото: кадр из трансляции

"Скорая" на футбольном поле: матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 Футбол Ответный поединок румынской "Университатя" и венгерского "Гонведа" запомнился не голами, а скандалом

Во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" болельщики бросили файер с трибуны на поле. Он попал в голову арбитру встречи Арнольду Хантеру. Судье потребовалось медицинская помощь, для чего "скорая" выехала прямо на футбольное поле, и он не смог продолжить матч. Игра возобновилась через 25 минут, когда страсти улеглись.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, как и первая встреча неделей ранее. Команды пробивали послематчевые пенальти и в них точнее оказались футболисты "Университати" – 3:1. Румынский клуб в тяжелой борьбу добился права сыграть в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Реклама

Ранее в четверг луганская "Заря" обыграла в ответной игре "Будучность" и тоже гарантировала себе место в следующем раунде отбора Лиги Европы.

В тренде
"Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории
"Заря" обыграла "Будучность" и в ответном матче. Фото ФК "Заря"

Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" стал третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

петарда Лига Европы арбитр Гонвед

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Врач-диетолог прокомментировал исследование о молоке и раке
Врач-диетолог прокомментировал исследование о молоке и раке
Обворожительные бегуньи во всей красе
Обворожительные бегуньи во всей красе
Бег несет мужчинам большую пользу
Бег несет мужчинам большую пользу
Зеленский отменил парад на День Независимости Украины
Зеленский отменил парад на День Независимости Украины

Популярные статьи

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
Электрические зубные щетки: суперскидки на товар до 90%
Электрические зубные щетки: суперскидки на товар до 90%
Хотите радовать близких деликатесами?
Хотите радовать близких деликатесами?
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа