"Скорая" на футбольном поле: матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра

Во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" болельщики бросили файер с трибуны на поле. Он попал в голову арбитру встречи Арнольду Хантеру. Судье потребовалось медицинская помощь, для чего "скорая" выехала прямо на футбольное поле, и он не смог продолжить матч. Игра возобновилась через 25 минут, когда страсти улеглись.
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, как и первая встреча неделей ранее. Команды пробивали послематчевые пенальти и в них точнее оказались футболисты "Университати" – 3:1. Румынский клуб в тяжелой борьбу добился права сыграть в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
Ранее в четверг луганская "Заря" обыграла в ответной игре "Будучность" и тоже гарантировала себе место в следующем раунде отбора Лиги Европы.
В тренде"Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории
Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" стал третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев:
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