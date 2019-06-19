Скрипник дебютирует в еврокубках: "Заря" получила первого соперника в Лиге Европы
Украинский клуб начнет борьбу за групповой этап на выезде
Луганская "Заря" первой среди представителей чемпионата Украины узнала соперников по новому еврокубковому сезону. Во втором раунде квалификации Лиги Европы команда Виктора Скрипника встретится с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония). Первый матч луганчане проведут на выезде 25 июля, а ответный в Запорожье 1 августа.
Добавим, что "Мариуполь" стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, а "Александрия" вступит в борьбу сразу с группового этапа.
В прошлом сезоне чемпионата Украины "Заря" заняла пятое место, проиграв прямому конкуренту Мариуполю в заключительном матче сезона (1:3). По завершении чемпионата наставник команды Юрий Вернидуб был отправлен в отставку, а на его место пришел Виктор Скрипник, работавший до этого в немецком "Вердере" и латвийской "Риге". С рижским клубом ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Латвии. Скрипник был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.
После подписания контакта Скрипник встретится с президентом "Зари" Евгением Геллером. В разговоре он заявил, что клубу нужна встряска. Но кардинальной перекройки состава не произойдет.
Обзор матча "Мариуполь" – "Заря" – 3:1:
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