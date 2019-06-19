Скрипник дебютирует в еврокубках: "Заря" получила первого соперника в Лиге Европы

Украинский клуб начнет борьбу за групповой этап на выезде

Фото: AFP

Луганская "Заря" первой среди представителей чемпионата Украины узнала соперников по новому еврокубковому сезону. Во втором раунде квалификации Лиги Европы команда Виктора Скрипника встретится с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония). Первый матч луганчане проведут на выезде 25 июля, а ответный в Запорожье 1 августа.

Добавим, что "Мариуполь" стартует в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, а "Александрия" вступит в борьбу сразу с группового этапа.

В прошлом сезоне чемпионата Украины "Заря" заняла пятое место, проиграв прямому конкуренту Мариуполю в заключительном матче сезона (1:3). По завершении чемпионата наставник команды Юрий Вернидуб был отправлен в отставку, а на его место пришел Виктор Скрипник, работавший до этого в немецком "Вердере" и латвийской "Риге". С рижским клубом ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Латвии. Скрипник был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.

После подписания контакта Скрипник встретится с президентом "Зари" Евгением Геллером. В разговоре он заявил, что клубу нужна встряска. Но кардинальной перекройки состава не произойдет.

Обзор матча "Мариуполь" – "Заря" – 3:1:

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