Скрипник: "Непоставленный пенальти и красная карточка сопернику – решающий момент противостояния"

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник дал свой комментарий к ответному матчу 3-го раунда плей-офф Лиги Европы против ЦСКА из Софии (1:0). Луганчане по сумме двух матчей пробились в плей-офф раунд, где сыграют с испанским "Эспаньолом".

Определился соперник "Зари" и остальные пары плей-офф Лиги Европы

- Мы уже здесь общались вчера на пресс-конференции, мы знаем это, оно так и должно быть – команда соперника ехала сюда забивать гол. Без гола они бы по-любому не проходили дальше, и, конечно, мы против этого играли. Сыграть на ноль против такой команды, и, конечно, помогла нам красная карточка. В футболе такое бывает. Вроде как нам могут и пенальти поставить, но обратная атака – выгоняют игрока. Может быть, это был полностью решающий момент в этом противостоянии – непоставленный пенальти и красная карточка сопернику.

Мы спорить с этим не стали, играли потом по счету, боялись сделать грубые ошибки. Конечно, контроль мяча не смотрится, но все равно мы старались давить, чтобы забить гол. Что мы и сделали. Ребята – молодцы, сегодня ровно три недели как мы стартовали, у нас 7 игр, из них у нас 5 побед и две ничьи. У соперника, кстати, сегодня была 10-я игра за месяц. Мы общались с коллегами, на этом фоне, на этом режиме только комплименты могу своим ребятам сказать. Они действительно вот тот баннер, который там висел – мужики. Они это слово заслуживают. Спасибо.

- Что было в двух матчах главным? Решение арбитра?

- Я могу только представить, что этот пенальти нам бы поставили, и удаления бы не было. Но судья принял такое решение. За две игры я не могу сказать, потому что она стирается в памяти. У нас там было, в принципе, и тот пенальти можно было ставить или не ставить. В этот раз, можно сказать, повезло "Заре" (Луганск). Но еще раз говорю, ту энергию, ту игру, которую мы показываем, и чтобы пройти "ЦСКА", нам, действительно, тоже комплименты нужно давать, а не ссылаться на то, что нас судьи вытянули.

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- Довольны ли вы поддержкой запорожцев? И второй вопрос, что по поводу Абу Ханна, что с ним? И третье – что по поводу Русина, как вы можете это прокомментировать?

- Я его спрашивал: "Ты, наверное, в Барселону не хочешь полететь?". Парень говорит, что эмоции захлестнули, схватил футболку, а потом, когда уже стянул, вспомнил, что ему дали желтую. Извинился перед командой, перед всеми. Сказал, не то, что такого не будет, но еще раз говорю, что это все эмоции. Ради этого люди приходят на стадион. Конечно, им большое спасибо, столько зрителей. Такая же поддержка, какая была у "ЦСКА", когда мы играли в Софии, очень приятно находиться на такой арене.

А по поводу Абу Ханна, я с ним уже разговаривал. У него чуть-чуть сотрясение, завтра будет обследование, но, как он говорит, он чувствует, что все нормально, и это не так тяжело, и не так сложно.

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- Что с Артемом Громовым?

- Артем Громов готовится к игре, которая будет у нас в воскресенье. С большой вероятностью он выйдет на поле.

- Можете прокомментировать игру Будковского?

- Филипп Будковский в последнее время становится той фигурой, без которой очень сложно представить команду. Мы играли без него против "Колоса", но я еще раз говорю, что у нас очень хороший смешанный состав, есть быстрые ребята, но нам и фактурный нужен нападающий, который может и побороться с такими же большими защитниками. Он также сильно помогает при стандартных ситуациях, которые создают соперники. Виталий Вернидуб – это та наша сила, которая верховые дуэли выигрывает. С тем объемом, с тем желанием, которые сейчас Фил демонстрирует, можно сказать, что он становится очень важной фигурой для нашей игры.

- Почему команда играет так осторожно? С "Будучностью" было 9 человек, сегодня – 10 человек, а игра все назад, назад…

- Поверьте, и вам тогда еще говорил – я тоже хочу 8:0 выигрывать каждую игру. Но, еще раз говорю, играется по счету – нам можно не забивать, и мы проходим дальше. Почему я должен гнать ребят всех туда, чтобы они рисковали, лезли, зарабатывали карточки, чтобы их кого-то выгнали. Вот зачем это делать? Потом вы же скажете, зачем вы полезли, если вас проходили, не накрывали, держали просто свои зоны? Почему вы не катали мяч, чтобы пройти "ЦСКА-Софию"? Резонный вопрос. Против "Будучности" я тоже объяснял – двоих человек убрали, которые играют впереди. А там, как играли один в один 8 человек, так и играют. Это моим защитникам было легко, когда они мяч катали. А там нападающим тяжело было. И сегодня тоже самое. Девять человек стоят, ждут нашей ошибки. Допустить эту ошибку, потерять мяч и бежать назад 80 метров на всех парах – под таким давлением, тем не менее, моя команда сегодня забила гол.

Я вас понимаю прекрасно, есть такие игры 5:4, валидольные, когда тренер стоит уже на грани. Для меня лучше такая игра – спокойная, под контролем, выйти в следующий раунд. Понятно, что "Эспаньол" приедет, ну что же делать? Будем играть.

К сожалению, на этой стадии Украина уже потеряла одну команду – "Мариуполь" по сумме двух встреч проиграл голландскому АЗ и вылетел с Лиги Европы.

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