Скрипник оставил бразильцев за бортом своего первого матча с "Зарей" в еврокубках

Луганская команда улетела на поединок против черногорской "Будучности" без легионеров Силаса и Лазио

"Заря" (Луганск). Фото: Facebook

Луганская "Заря" отправилась в Черногорию, где уже 25 июля ей предстоит провести первый поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Будучности" из Подгорицы. Новоиспеченный тренер "Зари" Виктор Скрипник взял с собой 20 футболистов. Обращает на себя внимание отсутствие в списке игроков "Зари" бразильцев – давнего лидера команды Силаса и новичка Лазио. Напомним, смотреть онлайн "Будучность" – "Заря" можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте.

Состав "Зари" на матч с "Будучностью"

Голкиперы : Шевченко, Махарадзе, Василь

: Шевченко, Махарадзе, Василь Защитники : Абу-Ханна, Каменюка, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Чайковский

: Абу-Ханна, Каменюка, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Чайковский Полузащитники : Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовский, Шалфеев, Чеберко, Михайличенко

: Арвеладзе, Громов, Юрченко, Хомченовский, Шалфеев, Чеберко, Михайличенко Форварды: Будковский, Кочергин, Кабаев, Лунев

Где смотреть матч "Будучность" – "Заря"

Как мы писали ранее, экс-тренер сборной Англии просился работать в Украине. Знаменитый шведский наставник Свен-Еран Эрикссон предлагал свои услуги луганской "Заре". Руководство клуба рассматривало 71-летнего шведского специалиста, когда искало замену ушедшему в отставку Юрию Вернидубу, но в итоге остановилось на кандидатуре Виктора Скрипника. Об этом рассказал генеральный директор луганской Сергей Рафаилов.

Также мы писали, что Виктор Скрипник перед подписанием контракта с "Зарей" отказался от предложения из России. Украинский специалист отверг вариант работы в "Локомотиве", где в нем видели наследника Юрия Семина. ""Почему отказал москвичам? Потому что мне с этим жить. Вот и все, – заявил Скрипник.

Смотрите, как "Заря" играла с "Шахтером" в концовке предыдущего сезона

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Скрипник оставил бразильцев за бортом своего первого матча с "Зарей" в еврокубках". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"