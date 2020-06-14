Скромный середняк не пустил "Атлетико" в зону Лиги чемпионов в испанской Примере

"Атлетик" на своем стадионе в Бильбао сыграл вничью с четвертьфиналистом Лиги чемпионов

На этой неделе вернулся к жизни еще один национальный чемпионат из топ-5 – испанская Ла Лига. В воскресенье команды закрывают программу 28-го тура тремя поединками. Центральный из них начнется в 20:30 по киевскому времени в Мадриде, наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Эйбар". А перед этим уже состоялась одна встреча.

К слову, узнавайте расписание, результаты и трансляции 28-го тура чемпионата Испании. Сегодня в Бильбао местный "Атлетик" не позволил обыграть себя мадридскому "Атлетико". Команда из Страны Басков занимает лишь десятое место в Ла Лиге, но сумела дать достойный бой четвертьфиналисту Лиги чемпионов. Соперники обменялись голами в интервале с 37-й по 39-ю минуту: Икер Муньяин вывел "Атлетик" вперед, но очень быстро Диего Коста восстановил равновесие – 1:1. Смотрите видеообзор поединка.

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Неудача не позволила "Атлетико" подняться с шестого места. А в случае победы подопечные Диего Симеоне подскочили бы сразу на четвертую позицию, которая дает путевку в Лигу чемпионов.

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