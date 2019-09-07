Скучали по мне?: Неймар сыграл за Бразилию, спас партнера от жуткого насекомого и въехал головой в щит

Игрок был лучшим в этом поединке

Неймар / Фото: AFP

Бразильский игрок "ПСЖ" Неймар вышел на поле впервые за три месяца. За команду он не играл с мая, но это не помешало вызову в сборную Бразилии, которая в Майами провела товарищеский матч со сборной Колумбии.

В матче с Колумбией Тите выпустил Неймара с первых минут, рядом с Фирмино, Коутинью и Ришарлисоном. Капитан сборной Бразилии поучаствовал в обоих голах.

Кроме того, в поединке не обошлось без стыков. В погоне за мячом Неймара жестко бортанул Давинсон Санчес: бразилец не просто упал, но и жестко впечатался в рекламный щит.

Когда Неймару удавалось избежать стыков — он не раз показывал свою фирменную технику.

А перед матчем против Колумбии два игрока сборной Бразилии противостояли неизвестному существу. На голову Дани Алвеса село внушительных размеров насекомое. На помощь партнеру по команде подоспел Неймар, который согнал непрошеного гостя с волос защитника.

Ранее мы писали, что Неймар и "Барселона" пошли войной друг на друга: все подробности скандала на 100 млн евро. Судебное дело между сторонами долго откладывалось, но теперь конфликт снова набирает обороты.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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