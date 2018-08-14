Сладкое к спасу: обзор и видео матча "Динамо" – "Славия" в Лиге чемпионов

Во вторник, в медовый спас, "Динамо" преодолело первый барьер квалификации Лиги чемпионов в лице пражской "Славии", добавив к выездным 1:1 домашнюю победу 2:0. Футболисты "Славии" на, возможно, самый важный для них матч сезона... опоздали. Не в прямом смысле, конечно, но соперник киевлян прибыл на стадион не заблаговременно, как это делаетcя обычно, а всего за час до игры. Протокольные данные и вовсе заполняли удаленно, хорошо, мобильный интернет работал.

По составу наставник пражан Индржих Трпышовски не удивил, выпустив и Дели, и Сикору, хотя оба были под вопросом. А вот Александр Хацкевич решил "жалить" соперника, как говорил на предматчевой пресс-конференции, за счет двух новых игроков – в старте вышли Йосип Пиварич (вместо Николая Морозюка), уже набравший форму после позднего выхода из отпуска в связи с ЧМ, и Владимир Шепелев, сменивший по позиции Виталия Буяльского. В остальном – все те же лица.

Динамовцы начали без раскачки, словно результат первого матча именно их, а не чехов, заставлял идти вперед. Киевляне буквально сразу перевели игру на половину поля "Славии" и быстро открыли счет. Виктор Цыганков выполнил стандарт, а Беньямин Вербич подкорректировал мяч в сетку. Словенец опять забивает, а "Динамо" уже к 11-й минуте выполняет программу-минимум, если считать один забитый мяч за игру, а именно столько раз подопечные Хацкевича поражали ворота соперника в пяти предыдущих встречах, задачей номер один.

Гости пришли в себя ближе к середине тайма. Они нагнетали обстановку у ворот Дениса Бойко, и даже угрожали ему, но сказать, что эти выпады были очень опасны, язык не поворачивается. Пожалуй, ближе всего к успеху чехи были на 38-й минуте. Дели отправил мяч в сетку и побежал с партнерами обниматься. На пару секунд показалось, что счет действительно стал равным, ведь и главный арбитр тоже двинулся было к центру. Однако лайнсмен радость гостей остудил, усмотрев, к счастью для нас, офсайд.

После перерыва "хозяевами" поля на время стали футболисты "Славии". Они большими силами пошли вперед, и динамовцы, похоже, особо не возражали. Задача киевлян была довольно ясной – надежно сыграть в обороне и выбегать по возможности в контратаку. Как и в первом тайме, надежда была на активного Вербича, в отличие от игры в Праге, более удачно действовавшего один в один. Впрочем, именно чехи создали первый по-настоящему острый момент во втором тайме. После прострела с левого фланга Сикора каким-то чудом с двух метров не попал в створ пустых ворот. Не забиваешь ты – забьют тебе. Давняя футбольная истина в кои-то веки сработала в нашу пользу. Все тот же Цыганков вывел на ударную позицию Беседина, и Артем не подвел: открыл наконец-то счет своим голам в новом сезоне, а "Динамо" впервые забило больше одного мяча за игру. На этом интрига, по сути, погасла. "Славия" больше не верила в свои силы, а хозяева на эмоциях старались ужалить соперника хотя бы еще раз. Был, кстати, шанс у Цыганкова, но его удар из выгодного положения получился выше. В итоге, в противостоянии, где было больше борьбы и желтых карточек, нежели голевых моментов, победа досталась "Динамо".

Теперь для попадания в групповой этап ЛЧ киевлянам осталось преодолеть раунд плей-офф, поединки которого они проведут 22 (в гостях) и 28 августа (на "Олимпийском"). Соперник "бело-синих" определится во встрече "Аякс" – "Стандарт".

Александр Хацкевич: "Нет предпочтений"

Наставник киевлян Александр Хацкевич после матча заверил, что ему все равно, с кем играть в следующем раунде: "Предпочтений особых нет. "Аякс" более именитая команда, но "Стандард" неплохо проявил себя в первом матче. Спокойно ждем результата ответной встречи. Что касается "Славии", то главный итог противостояния с чехами — приближение на два шага к группе Лиги чемпионов. Это были тяжелые две игры, хотя "Славия" демонстрирует довольно простой футбол. Чехи умеют терпеть и ждать своего шанса. Но в целом игра получилась такой, как мы и ожидали".

Также во вторник Хачериди и Шахов выбили "Спартак" из Лиги чемпионов. Украинские футболисты сыграли в составе греческого ПАОКа в Москве.

Напомним, что белорусский БАТЭ сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Борисова в ответном матче сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом".