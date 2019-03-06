"Слава Богу, я жива": жена динамовца Морозюка попала в жуткое ДТП в Турции
Ирина была в такси, которое столкнулось с машиной со встречки. "Это мой второй день рождения", – говорит девушка
Ирина Морозюк – жена игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка, выступающего на правах аренды за "Ризеспор" – попала в серьезную аварию в турецком городе Ризе. Такси, в котором находилась Ирина, столкнулось с автомобилем, движущемся по встречной полосе. Жену футболиста доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Николай Морозюк, узнав о происшествии, также отправился в больницу. Его отпустили с тренировки. "Я жива. Слава Богу. Спасибо каждому, кто волновался за меня. Сегодня мой второй день рождения", - написала Ирина Морозюк в инстаграме и выложила фото своего окровавленного лица.
Напомним, шесть лет назад, выступая в Турции, в жуткое ДТП попал Артем Милевский. Как сообщалось, несчастный случай произошел ранним утром. Милевский на своем "Феррари" потерял управление и врезался в защитный барьер. Футболист не пострадал, но от машины осталась груда железа. По данным полициии Артем Милевский был пьяным, в его крови обнаружили 1,31 промилле алкоголя. Все это произошло на объездной дороге города Газиантеп, где Миля выступал за клуб "Газиантепспор".
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