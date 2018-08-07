Онлайн матча "Славия" – "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Текстовая трансляция матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 7 августа, киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов. В Праге состоится первый матч третьего раунда квалификации этого турнира против "Славии". Матч начнется в 20:30 по киевскому времени, мы проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с фото и видео-повторами голов.
"Славия" – "Динамо": букмекеры о матче. Эксперты считают хозяев фаворитами матча. Так, коэффициент на победу чешской команды составляет 2.30, тогда как на победу "Динамо" он равен 3.60, а на ничью – 3.00. При этом команда Александра Хацкевича – фаворит на проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Котировки на проход следующие: 1.65 "Динамо" и 2.25 "Славия".
"Славия" – "Динамо": что дальше. В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Победитель противостояния "Динамо" – "Славия" в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия).
Тренировка футболистов "Динамо" за сутки до матча в Праге против "Славии":
Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.
"Славия" – "Динамо": жара во время матча. Поединок должен пройти в тяжелых погодных условиях. Вечером 7 августа температура воздуха в Праге поднимется до 33-34 градусов Цельсия. Поэтому болельщикам будут выдавать бесплатно бутылки с холодной воды, чтобы хоть как-то уберечь от жары.
Фоторепортаж тренировки "Динамо" накануне старта в Лиге чемпионов:
Тренировка "Динамо" накануне матча со "Славией"
Тренировка "Динамо" накануне матча со "Славией"
Тренировка "Динамо" накануне матча со "Славией"
Тренировка "Динамо" накануне матча со "Славией"
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