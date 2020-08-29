Слезы Зинченко, танцы под Брежневу и необъятный торт: видео свадьбы Влады Седан и футболиста

Известная журналистка Влада Седан выложила видеообзор своей роскошной свадьбы с полузащитником сборной Украины и "Манчестер Сити" Александром Зинченко, которая состоялась 24 августа. Пара расписалась 12 марта в посольстве Украины в Великобритании в Лондоне, а в День Независимости влюбленные устроили праздник для близких и друзей в Киеве.

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Напомним, что празднование прошло в Киеве, в ресторане "Маячок" на берегу Днепра. Среди большого количества гостей присутствовали футболисты "Шахтера" и сборной Украины, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко, известный бизнесмен Юрий Сапронов, а также коллеги Влады. За музыкальную часть программы отвечали Дан Балан, Монатик и Вера Брежнева.

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На видео попало приготовление к свадьбе, слезы Александра и танцы известных гостей. Финалом вечера стал огромный белый торт и красочный салют.

Реклама Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

Напомним, о романе между Александром и Владой стало известно после матча сборной Украины с Сербией. Во время послематчевого флеш-интервью Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.

Позже, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020, Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийском".

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