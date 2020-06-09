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Слишком авторитарные меры: что будет с чемпионатом Италии в случае заражения игроков COVID-19

9 июня, 14:33

Елена Павлова Елена Павлова

Клубы собираются наказывать за больных футболистов и сотрудников

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал, как будет поступать Серия А в случае новых заражения COVID-19 среди игроков и сотрудников клуба. Напомним, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" – "Сассуоло". Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой.

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По информации Corriere dello Sport, если кто-то заразится коронавирусом, то чемпионат, возобновление которого запланировано на 20 июня, остановят. В таком случае разыграют плей-офф за чемпионство, места в еврокубках и в зоне вылета. Каким именно образом будут определяться команды для участия в этих турнирах – пока не сообщается.

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Ювентус – Интер

Ювентус – Интер / Фото: Reuters

Кроме того, свою работу начнет экспертная группа, призванная определять степень вины руководства клуба и наказания для него. Издание сообщает, что клубы Серии А недовольны этой идеей и считают ее авторитарной.

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Ранее украинский футболист рассказал о тренировках в Италии и своих страхах: "Все стираем сами. Никакого душа". "Не дай бог, что-то случится, футбол сразу закроется и на этом все закончится", – опасается Руслан Малиновский.

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Мы также сообщали, что звезда сборной Украины травмировался во время подготовки к возобновлению сезона. Но уже в ближайшие дни полузащитник должен вернуться в общую группу.

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Источник: Corriere dello Sport

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