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Слишком много звезд на квадратный метр: Моуринью провел Бекхэму экскурсию по стадиону "Тоттенхэма"

20 мая, 13:59

Андрей Фоменко

Знаменитый тренер и футболист мило пообщались в Лондоне до карантина

Чем больше звезд – тем лучше. Так решили в футбольном клубе "Тоттенхэм Хотспур" и пригласили на свой стадион гламурного и прославленного полузащитника сборной Англии Девида Бекхэма. А чтобы ему было интересней, позвали к нему в компанию и нынешнего тренера лондонской команды Жозе Моуринью. К слову, недавно Моуринью вспомнил момент, когда плакал после матча единственный раз в тренерской карьере.

Сегодня на официальной странице "Тоттенхэма" в Twitter выложили видео того, как прошла встреча Бекхэма на арене "Шпор". А Жозе Моуринью не просто составлял компанию экс-футболисту "Манчестер Юнайтед", но и проводил экскурсию. При этом в клубе заметили, что встреча прошла еще "ранее в этом сезоне". То есть, судя по всему, до эпохи коронавируса.

Новый стадион "Тоттенхэма" открыли в апреле 2019 года, построив его практически на месте бывшей арены клуба – "Уайт Харт Лейн". Он может вместить 62 тысячи и 62 болельщика.

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Читайте также: Моуринью на карантине освоил новую профессию.

Смотрите, как "Тоттенхэм" был разбит "Лейпцигом" в плей-офф Лиги чемпионов в марте

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футбол Жозе Моуринью Девид Бекхэм

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