Слишком стар: турецкий гранд отказался от услуг Мирчи Луческу

Мирча Луческу / Фото: AFP

Знаменитый румынский тренер, скорее всего, не сможет трудоустроиться в турецком "Бешикташе". Как сообщает Sabah Spor, руководство клуба сомневается в целесообразности подписания контракта с тренером из-за его возраста. В июле румыну исполнится 75 лет.

"Бешикташ" планировал предложить Луческу должность спортивного директора клуба, чтобы он выстроил модель, как в донецком "Шахтере". Но у руководителей появились опасения, что возраст румына не позволит сторонам сотрудничать в долгосрочной перспективе.

В конце прошлого года появилась информация, что бывший тренер "Шахтера" отказался возглавить европейский клуб. Мирча Луческу сослался на семейные обстоятельства.

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Ранее румынская пресса сватала Мирчу Луческу в киевское "Динамо". Но сам специалист назвал информацию об интересе к своей персоне вице-чемпионов Украины неправдой.

Также мы писали, что бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал португальского специалиста Паулу Фонсеку. Также экс-тренер "горняков" рассказал о проблемах с Бернардом и Элано

Смотрите, как Луческу в свое время прощался с Украиной

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