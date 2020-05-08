"Сливочная" боль: нападающий "Реала" ухитрился сломать ногу во время самоизоляции

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович, который из-за девушки нарушил карантин в Сербиии рискует получить тюремный срок, в ближайшее время не сможет приступить к тренировкам. У неугомонного балканского форварда диагностирован перелом правой стопы. Йович ухитрился сломать ногу, пребывая на самоизоляции.

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"Во время сегодняшнего осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки Йовича внесуставный перелом пяточной кости правой стопы", — говорится в сообщении мадридского "Реала".

По информации Marca, Йович травмировался во время тренировки у себя дома в Мадриде. И сроки восстановления 22-летнего серба на данный момент неизвестны. Йович перешел в "Реал" из франкфуртского "Айнтрахта" летом 2019 года – "сливочные" заплатили за форварда 60 миллионов евро. В текущем сезоне Лука забил 2 гола и отдал 2 передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Ранее мы сообщали, что футболистов чемпионата Испании проверили на коронавирус – в "Реале" зараженных нет.

Смотрите, как Лука Йович забивал за сборную Сербии

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