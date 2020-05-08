Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Сливочная" боль: нападающий "Реала" ухитрился сломать ногу во время самоизоляции

8 мая, 23:31

Елена Павлова

Сроки восстановления 22-летнего скандального серба пока неизвестны

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович, который из-за девушки нарушил карантин в Сербиии рискует получить тюремный срок, в ближайшее время не сможет приступить к тренировкам. У неугомонного балканского форварда диагностирован перелом правой стопы. Йович ухитрился сломать ногу, пребывая на самоизоляции.

Читайте также: Очаровательная девушка, ради которой игрок "Реала" нарушил карантин и разгневал президента Сербии

"Во время сегодняшнего осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки Йовича внесуставный перелом пяточной кости правой стопы", — говорится в сообщении мадридского "Реала".

По информации Marca, Йович травмировался во время тренировки у себя дома в Мадриде. И сроки восстановления 22-летнего серба на данный момент неизвестны. Йович перешел в "Реал" из франкфуртского "Айнтрахта" летом 2019 года – "сливочные" заплатили за форварда 60 миллионов евро. В текущем сезоне Лука забил 2 гола и отдал 2 передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Реклама

Ранее мы сообщали, что футболистов чемпионата Испании проверили на коронавирус – в "Реале" зараженных нет.

Смотрите, как Лука Йович забивал за сборную Сербии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма перелом Реал Мадрид нападающий Лука Йович

Источник: Real Madrid

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...