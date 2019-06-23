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"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

23 июня, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: Facebook

Нынешний тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в рейтинг от 90min, в котором собраны семь игроков, разрушивших вою карьеру одним неудачным трансфером. Таковым для Шевченко стал переход из "Милана" в "Челси" в 2006 году, на тот момент обошедшийся хозяину лондонского клуба Роману Абрамовичу в 64 миллиона долларов. Кстати, как сообщали тогда британские СМИ, в Лондоне на счет украинца ежедневно капало 35 тысяч долларов зарплаты. Впрочем, не стоит забывать, что выступления за "Челси" у Андрея Шевченко не заладились и по двум другим причинам – проблемы со спиной и разногласия с тогдашним коучем "синих" Жозе Моуринью.

Помимо Шевы, в топ игроков, сломавших карьеру одним трансфером, попали:

  • Фернандо Торрес – из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011-м
  • Джек Родуэлл – из "Эвертона" в "МанСити" в 2012-м
  • Алексис Санчес – из "Арсенала" в "МЮ" в 2018-м
  • Энди Кэрролл – из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" в 2011-м
  • Робиньо - из "Реала" в "МанСити" в 2008-м
  • Кака - из "Милана" в "Реал" в 2009-м

Как мы писали ранее, Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко. Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро.

Также сообщалось, что Шевченко ведет переговоры о трансфере Миколенко в "Милан". Итальянский клуб готов приобрести защитника киевского "Динамо" уже этим летом.

Самый важный гол в карьере Шевы, принесший ему выигрыш ЛЧ


Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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Тег Андрей Шевченко, Челси Лондон

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