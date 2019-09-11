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Сломал нос певцу: известный игрок "Барселоны" надолго сядет в тюрьму

11 сентября, 13:39

Арда Туран приговорен к заключению после драки в ночном клубе Стамбула

Арда Туран

Арда Туран / Фото: AFP

Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, который принадлежит "Барселоне", приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Как сообщает BBC, такой срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. В то же время Туран был оправдан по статье "сексуальные домогательства".

Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: "Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня". Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

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Напомним, в мае 2018 года Туран проявил агрессию в отношении лайнсмена во время матча 32-го тура чемпионата Турции с "Сивасспором" (1:1). Хавбек толкнул судью, посчитав, что тот должен был зафиксировать нарушение правил соперника. Главный арбитр встречи незамедлительно показал Турану красную карточку. Позже было решено дисквалифицировать Турана на 16 матчей.

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32-летний Туран за свою карьеру поиграл в "Галатасарае", "Атлетико" и "Барселоне", провел сотню матчей за национальную сборную. Был чемпионом Турции и Испании, с "Атлетико" побеждал в Лиге Европы, а с национальной командой выиграл "бронзу" Евро-2008.

Так Туран забивал за "Барселону":

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Источник: Championat.ru

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