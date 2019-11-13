Слова Андрея Шевченко: что тренер сборной Украины говорит накануне матча с Эстонией

Прямая трансляция пресс-конференции за сутки до дебютного поединка нашей национальной команды в Запорожье

Национальная борная Украины впервые в истории сыграет матч в Запорожье – на "Славутич-Арене". В четверг, 14 ноября, наши футболисты проведут спарринг с командой Эстонии. Матч начнется в 19:00, прямая трансляция – на канале "Футбол 1", повтор – на канале "Украина" в 00:00. Накануне встречи главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проводит традиционную пресс-конференцию и отвечает на вопросы журналистов.

Отметим, что в рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 22-е место, а Эстония находится за пределами первой сотни, расположившись на 104-й позиции.

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Команда Андрея Шевченко – большой фаворит поединка. Так, коэффициент на победу хозяев 1.20, на победу гостей – 16.50, а ставку на ничью можно сделать с котировкой 6.80. Таким образом, вероятность победы Украины составляет 80 процентов, победы Эстонии 6 процентов, ничьей – 14 процентов.

Сборная Украины выиграла группу В отбора на Евро-2020 и точно поедет на чемпионат Европы. Команда Эстонии идет последней в группе С и точно пропустит Евро-2020. Онлайн матча Украина – Эстония с фото и видео – на segodnya.ua.

В последнем матче сборная Украины обыграла Португалию в Киеве:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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