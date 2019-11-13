Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

Слова Андрея Шевченко: что тренер сборной Украины говорит накануне матча с Эстонией

13 ноября, 15:57

Прямая трансляция пресс-конференции за сутки до дебютного поединка нашей национальной команды в Запорожье

Национальная борная Украины впервые в истории сыграет матч в Запорожье – на "Славутич-Арене". В четверг, 14 ноября, наши футболисты проведут спарринг с командой Эстонии. Матч начнется в 19:00, прямая трансляция – на канале "Футбол 1", повтор – на канале "Украина" в 00:00. Накануне встречи главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проводит традиционную пресс-конференцию и отвечает на вопросы журналистов.

Отметим, что в рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 22-е место, а Эстония находится за пределами первой сотни, расположившись на 104-й позиции.

Реклама

Команда Андрея Шевченко – большой фаворит поединка. Так, коэффициент на победу хозяев 1.20, на победу гостей – 16.50, а ставку на ничью можно сделать с котировкой 6.80. Таким образом, вероятность победы Украины составляет 80 процентов, победы Эстонии 6 процентов, ничьей – 14 процентов.

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"

Сборная Украины выиграла группу В отбора на Евро-2020 и точно поедет на чемпионат Европы. Команда Эстонии идет последней в группе С и точно пропустит Евро-2020. Онлайн матча Украина – Эстония с фото и видео – на segodnya.ua.

В последнем матче сборная Украины обыграла Португалию в Киеве:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пресс-конференция тренер Андрей Шевченко Сборная Украины

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...