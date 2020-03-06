Словно сахарная вата: в сеть "слили" третий комплект формы "Барселоны"

В таком цвете каталонский клуб уже играл в сезоне-2018/19

На портале Footy Headlines опубликовали фотографии дизайна третьего комплекта формы "Барселоны" на сезон-2020/21. Данный комплект экипировки каталонского будет выполнен в розовом цвете с вкраплениями черного и бирюзового на воротнике, рукавах и логотипе. Официально форма будет представлена в сентябре 2020 года.

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Напомним, что игроки "Барселоны" уже выступали в розовой форме в сезоне-2018/19.

Кстати, в сеть "слили" шокирующий третий комплект формы "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон. Портал Footyheadlines, которые регулярно выдают сливы новых футбольных форм, показал третий комплект формы "МЮ" на будущий сезон.

Ранее мы рассказывали, что не лучшим образом в Лиге чемпионов выступила "Барселона", которая не смогла обыграть кризисный "Наполи" (1:1). Также в этом матче не обошлось без удаления – красный свет перед собой увидел игрок каталонцев Артуро Видаль.

Смотрите, как лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси забивает в Лиге чемпионов:

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