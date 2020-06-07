Словно сговорились: два последних матча тура в чемпионате Германии закончились с одинаковым счетом

Четыре середняка набрали по одному очку и занимают места во второй половине таблицы

Чемпионат Германии постепенно приближается к своей главной цели в условиях пандемии коронавируса: доиграть все матчи, пусть даже без зрителей. В воскресенье финишировал 30-й тур Бундеслиги – уже пятый в послекарантинный период. Сегодня прошли три матча, в частности соперник "Шахтера" по Лиге Европы "Вольфсбург" вырвал победу у "Вердера" под проливным дождем.

В двух других встречах 7 июня встречались середняки – и оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1. "Унион Берлин" позволил "Шальке" увезти ничью из столицы, хотя гости из Гельзенкирхена нанесли лишь один удар в створ ворот соперника, а хозяева – пять. Причем на 11-й минуте берлинцы вышли вперед, но уже на 28-й счет приобрел окончательный вид. "Унион" держится на 14-й позиции с 32 очками, а "Шальке" – на 10-й (38).

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Также 1:1 сыграли "Аугсбург" и "Кельн", но тут оба мяча забили во втором тайме. Более того, команды проснулись лишь в завершающие минуты: на 85-й французский нападающий Антони Модест вывел "козлов" вперед, но через три минуты защитник Филипп Макс спас "Аугсбург" от поражения. Примечательно, что до перерыва хозяева не забили пенальти. "Кельн" остался на 12-м месте (35), а "Аугсбург" – на 13-м (32).

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