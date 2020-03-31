"Сложно видеть столько смертей", – игрок сборной Украины по футболу о коронавирусе

Полузащитник Руслан Малиновский переживает пандемию в Италии во время паузы в чемпионате

Украинский футболист Руслан Малиновский очень жестко отозвался о тех, кто недооценивает угрозы коронавируса. Полузащитник выступает в чемпионате Италии за "Аталанту" из Бергамо и именно там проводит карантин. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

27-летний Малиновский "сорвался" в прямой трансляции в Instagram, рассказывая об обстановке в Италии. В частности игрок сборной Украины поведал:

"Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете, – правда. Так что, сидите дома. Кто думает, что коронавирус – это шутка, вы – идиоты! Смотрите передачи про море, а то везде один негатив".

Узнайте также: легендарный итальянский футболист считает, что сезон Серии А не нужно заканчивать. Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти думает, что при возобновлении начнется бардак.

Руслан – уроженец Житомира, в Италии играет первый сезон. До этого два года выступал за "Генк", став с ним чемпионом Бельгии.

Смотрите, как Малиновский забивал за сборную Украины литовцам в отборочном матче чемпионата Европы

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