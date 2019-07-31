Личный тренер украинского защитника, а также гендиректор ЦСКА говорят, что Хачериди не едет в Россию

Евгений Хачериди / Фото: AFP

Слухи о переезде Хачериди в Москву опроверг фитнес-тренер украинского футболиста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8 2019-07-31T15:38:00+03:00 Футбол Личный тренер украинского защитника, а также гендиректор ЦСКА говорят, что Хачериди не едет в Россию

Сегодня украинских болельщиков ошарашили новостью о том, что бывший защитник "Динамо" Евгений Хачериди в скором времени переедет в Россию, где станет игроком московского ЦСКА. Сообщалось, что находящийся в статусе свободного агента 32-летний украинец уже даже якобы согласовал сделку с армейцами, и ему осталось лишь пройти медицинское обследование.

Однако личный тренер украинского защитника по физподготовке Андрей Качан на своей странице в Instagram опроверг слухи и показал видео, на котором он занимается вместе с Хачериди. "Друзья, всем привет! Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать", – говорит Качан.

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Также информацию о возможном переходе Хачериди прокомментировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев: "Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух".

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Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, куда он перешел прошлым летом из киевского "Динамо" и за который в минувшем сезоне сыграл в 11 матчах. Из ПАОКа Хачериди ушел в статусе свободного агента, т.е. может достаться любому клубу совершенно бесплатно, нужно лишь договориться о сумме личного контракта.

Смотрите видео гола Хачериди, когда он еще играл за "Динамо":

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