"Слушать Хацкевича никто не хотел": Игорь Суркис – после победы над "Ренном"

"Очень важная победа, качественная игра, – сказал президент киевского "Динамо" Игорь Суркис клубной пресс-службе после победного поединка 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном". – Ребята продемонстрировали то же, что и в матче с "Шахтером" – качественный футбол. Так бывает, что не всегда выигрывает тот, кто играет лучше или, во всяком случае, не слабее. Ребята отдавались на футбольном поле. Они растут, надо им больше доверять. Да, они будут ошибаться, проигрывать. Но потенциал видно невооруженным глазом, что у этих ребят есть перспектива и будущее.

Тот же Шапаренко, Цыганков, все, буквально все молодые ребята играют фрагментарно, если не весь матч, но все же выступают очень качественно и грамотно".

Понравились Суркису и то, что продолжают прибавлять бразильские новички команды, а ведь за селекцию киевлян долгое время критиковали.

"Летние новички? Бразильцы достаточно уверенно сыграли. Видно, что они уже вписываются в этот коллектив, должны прогрессировать, играть на уровне, который дает результат.

Че Че и Сидклей — два футболиста, которых мы и брали на усиление. Нужно было время для адаптации. Но слушать Хацкевича никто не хотел, его снимали, увольняли, а он строит команду и будет продолжать это дальше делать. Не потому, что мы сегодня выиграли, а просто понимаю, что потенциал, который у него есть, он, конечно, ограничен".

А еще шеф "Динамо" пообещал зимой найти для команды форварда: "Так случилось, что мы потеряли единственного нападающего, но откроется трансферное окно, попробуем эту позицию усилить".

Напомним, что сказал после победы над "Ренном" главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

А защитник киевлян Никита Бурда заверил, что будет смотреть бой Александра Усика с британцем Тони Беллью 10 ноября.