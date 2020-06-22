"Смазывали бутсы кровью барана": откровения украинского футболиста о своей карьере

Украинец, который вошел в десятку лучших игроков десятилетия в казахстанском "Атырау", не определился с продолжением карьеры

34-летний полузащитник Владимир Аржанов рассказал о своем первом авто, о том, как не уехал играть в Германию и не попал в сборную Украины. На родине Аржанов играл за запорожский "Металлург", киевский "Арсенал", луцкую "Волынь" и одесский "Черноморец". Несколько сезонов успешно отыграл в Казахстане за местные "Атырау" и "Кайсар". Вошел в десятку лучших игроков десятилетия в "Атырау". В 2005-2007 годах Аржанов провел 8 поединков в составе молодежной сборной Украины, но за национальную команду не сыграл ни одного матча. Всего провел 383 матча на профессиональном уровне и забил 53 гола.

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О шансах сыграть за сборную. Шансы были, помню, одно время даже администраторы со мной связывались, спрашивали, какой у меня размер. Это было в тот период, когда сборную возглавил Мирон Маркевич. Но был большой выбор кандидатов и дальше заинтересованности дело не дошло.

Как не уехал в Европу. После молодежного чемпионата мира 2005 года, где мы проиграли в 1/8 финала, агенты начали звонить, поступали предложения хорошие, в том числе из Германии. Но им такую сумму объявили...

Автомобили. Моя первая машина – двухлитровая Peugeot 307. Но когда перешел в киевский "Арсенал" – посмотрел на их машины, и думал ставить свою перед базой. Затем купил себе Porsche Cayenne.

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Про Казахстан. Бывало, кровью барана бутсы смазывали, чтобы привлечь удачу. Некоторые легионеры на это с трудом смотрели, а мне было проще. Большая очень страна, большие расстояния. Бывало, в одном городе ходим в зимних куртках, приезжаем в другой – там в шортах, такой контраст.

Будущее. Однозначно пойду на тренерские курсы, мне это интересно, я большую часть жизни с футболом связан. Будут и другие проекты, связанные со спортом. В плане игровой карьеры... я бы поставил троеточие.

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