Смех после травмы: Ярмоленко выиграл батл у ямайского танцора и изобразил "самолет"

Самый дорогой украинский футболист, пролечившийся почти весь прошлый сезон, постепенно приходит в себя

Андрей Ярмоленко. Фото: AFP

На тренировочном сборе в швейцарском Бад-Рагаце "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко перешел на систему с тремя тренировками в день. Утром до завтрака "молотобойцы" совершают пробежку по полю местного стадиона. Затем, поев, они отправляются в свой мобильный тренажерный зал для выполнения силовых упражнений. После обеда и дневного отдыха, подопечные Мануэля Пеллегрини снова выходят на поле стадиона, но уже для занятия с мячами.

Именно в этот момент Андрей Ярмоленко и воспользовался возможностью для небольшой разрядки в паре с Майклом Антонио – 29-летним полузащитником "Вест Хэма" ямайского происхождения. Ярмоленко и Антонио, после бурной прелюдии с заразительным смехом, устроили батл – перепасовку, в которой нельзя дать мячу опуститься на землю. Продлилась она недолго и завершилась победой вингера сборной Украины, который артистично отметил свой успех, изобразив полет самолета. Похоже, жизнь Ярмоленко, пролечившегося почти весь прошлый сезон после тяжелейшей травмы, потихоньку налаживается.

Кстати, "полет самолета" можно расценивать как своеобразный "актерский" ответ Андрея Ярмоленко Майклу Антонио – тот каждый свой забитый мяч празднует эпатажным танцем в чужой штрафной.

Как мы писали ранее, обнародован новый рейтинг самых дорогих украинских футболистов: Зинченко догнал Ярмоленко. Каждого из них портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро. Кстати, такой же ценник "повесили" и динамовцу Цыганкову.

А на днях напомнила о себе жена Андрея Ярмоленко – она показала своих "телохранителей". Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".

Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"

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