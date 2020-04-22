Смело! Несмотря на коронавирус, шведы решили играть в футбол со зрителями

Скандинавы намерены начать национальное первенство в середине июня - при болельщиках на трибунах

Руководство высшей футбольной лиги Швеции объявило о планах начать новый сезон 14 июня со зрителями на стадионах, сообщает The Guardian. Накануне организация провела видеоконференцию с менеджерами клубов высшего и второго по силе дивизионов шведского футбола, и все 32 клуба одобрили вышеуказанную дату.

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Скандинавы планируют проводить матчи со зрителями, однако воплощение данного намерения в жизнь будет зависеть от распространения коронавируса в Швеции и непосредственно от указаний властей страны. При этом расписание матчей будет составлено с учетом изменений в международном календаре.

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Чемпионат Швеции по футболу / Фото: Getty Images В тренде "Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

По последним данным, в Швеции зафиксировано более 15 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. Скончались 1765 человек, а выздоровели – 550.

На данный момент единственной страной Европы, где, вопреки пандемии, проходят соревнования по футболу, является Беларусь. Напомним, после матча Милевского в охваченном коронавирусом Витебске фанаты опасаются за его отца.

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