Смелые планы "МанСити": чемпион Англии ищет игрока на позицию украинца Зинченко

Во время трансферного окна "горожане" могут приобрести до шести игроков

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

У чемпиона Англии "Манчестер Сити" большие планы на трансферном рынке – сообщает The Telegraph. В первую очередь "горожане" ищут игроков на левый фланг и в центр обороны. Ранее мы писали, что Гвардиола лучше улетит на Мальдивы нежели возглавит другой клуб из Англии.

Позиции на левом фланге и в центре обороны стали проблемными в команде Хосепа Гвардиолы после ухода Венсана Компани и тяжелой травмы Эмерика Лапорта. На данный момент слева у "МанСити" играют украинец Александр Зинченко, Бенджамен Менди и Анхелиньо. Ранее мы сообщали, что Зинченко не понадобился "Манчестер Сити", чтобы обыграть МЮ на их же стадионе.

Приоритетные варианты в списке покупок "Сити" – Рубен Диаш из "Бенфики" и Пау Торреш из "Вильярреала". На левый фланг обороны рассматривается Чиллвел из "Лестера". Если клуб покинет Лерой Сане его должен заменить Микель Оярсабаль из "Реал Сосьедада". Сауль из "Атлетико" может занять место Давида Силвы.

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Кстати, недавно Зинченко поменял позицию и забил первый гол за "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Команда украинца легко прошла в 1/32 финала соперника из четвертого по рангу дивизиона.

Смотрите обзор матча "Динамо" Загреб — "Манчестер Сити" – 1:4

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