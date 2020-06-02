Смелые ребята: в чемпионате Италии хотят вернуть зрителей на трибуны уже в этом сезоне 2019/20

В Серии А надеются, что трибуны будут заполняться в июле хотя бы на какой-то процент

Футбол в Италии до сих пор не вернулся к официальным матчам, хотя команды уже тренируются и готовятся к возобновлению турниров. При этом некоторые функционеры высказывают надежду, что зрители на трибунах стадионов появятся даже в нынешнем сезоне 2019/2020. А на днях в Италии назвали официальную дату рестарта футбола.

Оптимистичный прогноз о возвращении зрителей на арены сделал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Естественно, сначала трибуны будут заполняться на небольшой процент от вместимости стадионов:

"Это то, чего я действительно хочу от всей души. Невозможно, чтобы на стадионе, который может вместить 60 тысяч человек, не было места хотя бы для небольшого процента болельщиков с соблюдением необходимых мер безопасности. Надеемся на то, что скоро будет переоценка строгих правил – примерно за неделю до старта лиги. Мы отправим на рассмотрение новое предложение в надежде, что правила, которые сегодня вызывают беспокойство в нашем спорте, пересмотрят".

Ожидается, что первые матчи в Италии сыграют 13-14 июня: это будут повторные дуэли полуфинала Кубка. А чемпионат возобновится отложенными матчами 25-го тура: премьерным после паузы станет поединок "Торино" – "Парма" 20 июня. На первом этапе возобновления сезона на стадионе может находиться не более 300 человек, включая игроков, тренеров и персонал клубов.

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