Смена имиджа на Рождество: Криштиану Роналду избавился от обруча

Роналду повержен / Фото: Reuters

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перед Рождеством сменил имидж. Португалец избавился от обруча, с которым играл в последнее время, и теперь будет щеголять со стильной стрижкой с пробором и зачесом на правую сторону. В благодарность Роналду подарил парикмахеру футболку со своей фамилией.

Кстати, новому стилисту звезды футбола нужно быть острожным, ведь бывший парикмахер Роналду был найден мертвым в швейцарском отеле не так давно. На теле жертвы были обнаружены ножевые ранения. Правда, связи между убийством и футболистом обнаружено не было.

Ранее мы писали, что Роналду не включили в символическую футбольную сборную всех времен. В число лучших по версии авторитетной испанской газеты вошли Лев Яшин и Лео Месси.

Феноменальный гол Криштиану Роналду с "третьего этажа":

Зато Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назвали самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

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