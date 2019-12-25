Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Смена имиджа на Рождество: Криштиану Роналду избавился от обруча

25 декабря, 14:12

Португальский футболист отметит новогодние праздники с новой стильной прической

Роналду повержен

Роналду повержен / Фото: Reuters

Реклама

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перед Рождеством сменил имидж. Португалец избавился от обруча, с которым играл в последнее время, и теперь будет щеголять со стильной стрижкой с пробором и зачесом на правую сторону. В благодарность Роналду подарил парикмахеру футболку со своей фамилией.

Кстати, новому стилисту звезды футбола нужно быть острожным, ведь бывший парикмахер Роналду был найден мертвым в швейцарском отеле не так давно. На теле жертвы были обнаружены ножевые ранения. Правда, связи между убийством и футболистом обнаружено не было.

Ранее мы писали, что Роналду не включили в символическую футбольную сборную всех времен. В число лучших по версии авторитетной испанской газеты вошли Лев Яшин и Лео Месси.

Феноменальный гол Криштиану Роналду с "третьего этажа":

Зато Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

Кстати, как мы писали ранее, не Роналду и не Месси назвали самым обсуждаемым футболистом года в Twitter. Этого звания по итогам 2019-го удостоился бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

прическа Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"Футбол
Перепутал голову с мячом: игрок
Перепутал голову с мячом: игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в головуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...