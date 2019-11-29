Сменщик Арсена Венгера продержался чуть больше сезона: "Арсенал" наконец уволил Эмери

Испанского специалиста временно заменит швед Фредерик Юнберг, но его могут и оставить

Унаи Эмери / Фото: Reuters

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После поражения 1:2 в Лиге Европы от "Франкфурта" лопнуло терпение боссов лондонского "Арсенала" и они уволили главного тренера команда Унаи Эмери. И их можно понять, ведь с учетом последней встречи серия команды без побед дошла до семи поединков, а в чемпионате она идет восьмой.

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Роль исполняющего обязанности главного тренера пока возьмет на себя ассистент Эмери, швед Фредрик Юнгберг, который в свое время отбегал за "канониров" девять сезонов. Британская пресса сообщает, что Фредерик также имеет хорошие шансы стать полноценным главным тренером команды, если сумеет удовлетворить запросы руководства.

Унаи Эмери / Фото: Arsenal FC

"Мы желаем Унаи и его команде только будущего успеха, и попросили Фредди Юнгберга взять на себя ответственность за первую команду в качестве временного главного тренера. Мы полностью уверены в том, что Фредди поможет нам двигаться вперед, – заявил директор "Арсенала" Джош Кронке.



Идет поиск нового главного тренера, и мы сделаем объявление, когда этот процесс будет завершен".

Эмери возглавил "Арсенал" перед сезоном-2018/19, сменив на посту тренера Арсена Венгера. Под его руководством клуб занял пятое место по итогам прошлого сезона АПЛ. Также испанец вывел команду в финал Лиги Европы, где "канониры" уступили "Челси" (1:4). Ранее мы писали, что руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери. Испанец Луис Энрике якобы готов был приступить к работе в лондонском клубе, но уже возглавил сборную Испании.

Также уже на этой недели мы сообщали, что после домашней ничьей в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" лондонский "Арсенал" снова начал рассматривать кандидатов на должность главного тренера, который сменит на этом посту испанца Унаи Эмери, сообщает Daily Mail. По информации издания, среди возможных кандидатов на пост главного тренера "Арсенала" оказались Массимилиано Аллегри, Микель Артета и Маурисио Почеттино, который несколько дней назад был уволен из "Тоттенхэма".

Смотрите, как "Арсенал" проиграл "Айнтрахту" из Франкфурта – 1:2

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