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Сменщик для Михайличенко: Леоненко назвал идеального тренера для "Динамо"

29 июня, 08:18

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению бывшего нападающего киевлян, возглавить столичную команду должен Виктор Скрипник

После поражения "Динамо" от "Десны" 2:3 в воскресном матче чемпионата Украины по футболу, эксперты снова заговорили о возможной отставке главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. При этом прозвучала кандидатура специалиста, который мог стать новым наставником столичной команды. Речь о коуче "Зари" Викторе Скрипнике.

"Я хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо", – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" экс-нападающий киевлян, лучший футболист Украины 1992-94 годов Виктор Леоненко. – Просто человек показывает, что он – тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны "Шахтеру"

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Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Что касается "Шахтера", то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть", – добавил Виктор Леоненко

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Напомним, в марте уже ходили слухи, что летом Виктор Скрипник возглавит "Динамо", а Алексей Михайличенко вернется на пост спортивного директора киевлян. Однако президент столичного клуба Игорь Суркис их опроверг.

Добавим, что после черниговского поражения "Динамо" от "Десны" в чемпионате Украины с новой силой закрутилась интрига в борьбе за второе место, обладатель которого получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас его занимает "Динамо", имея 55 очков. У "Зари" – 53, у "Десны" – 52. До финиша чемпионата остается четыре тура. На следующих выходных, 4 июля, "Динамо" играет с "Шахтером".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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тренер чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Алексей Михайличенко Виктор Скрипник

Источник: Канал Футбол

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