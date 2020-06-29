Сменщик для Михайличенко: Леоненко назвал идеального тренера для "Динамо"

После поражения "Динамо" от "Десны" 2:3 в воскресном матче чемпионата Украины по футболу, эксперты снова заговорили о возможной отставке главного тренера киевлян Алексея Михайличенко. При этом прозвучала кандидатура специалиста, который мог стать новым наставником столичной команды. Речь о коуче "Зари" Викторе Скрипнике.

"Я хочу, чтобы Скрипник тренировал "Динамо", – заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" экс-нападающий киевлян, лучший футболист Украины 1992-94 годов Виктор Леоненко. – Просто человек показывает, что он – тренер. Его не стоит сравнивать с Вернидубом. Скрипник собрал боеспособную команду, а у Вернидуба были футболисты хорошие, которые не нужны "Шахтеру"

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Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Что касается "Шахтера", то я уверен, что он опять будет первым. Говорю за год. Не хотелось бы, чтобы отрыв составлял 16 очков. Так скоро люди перестанут футбол смотреть", – добавил Виктор Леоненко

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Напомним, в марте уже ходили слухи, что летом Виктор Скрипник возглавит "Динамо", а Алексей Михайличенко вернется на пост спортивного директора киевлян. Однако президент столичного клуба Игорь Суркис их опроверг.

Добавим, что после черниговского поражения "Динамо" от "Десны" в чемпионате Украины с новой силой закрутилась интрига в борьбе за второе место, обладатель которого получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас его занимает "Динамо", имея 55 очков. У "Зари" – 53, у "Десны" – 52. До финиша чемпионата остается четыре тура. На следующих выходных, 4 июля, "Динамо" играет с "Шахтером".

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