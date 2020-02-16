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Смертельное ДТП унесло жизни фанатов "Барселоны": автобус упал с 15-метровой высоты

16 февраля, 09:26

Болельщики выезжали с матча Кубка Либертадорес

/ Фото: Twitter

В Перу после матча Кубка Либертадорес между эквадорской "Барселоной" и местным "Спортинг Кристаль" произошла трагедия. Фанаты гостей возвращались домой на автобусе. Водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство, проезжавшее мимо склона, рухнуло с 15-метровой высоты.

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В результате аварии погибли восемь человек, другие болельщики получили травмы. О месте захоронения тел погибших и траурной процессии будет объявлено позднее.

Кстати, волшебство Месси и рекорд тер Штегена помогли "Барселоне" приблизиться к "Реалу". В рамках 24-го тура чемпионата Испании встречались вторая и третья команды чемпионата – "Барселона" принимала "Хетафе".

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Также мы рассказывали, что воспитанник "Барселоны" обвинил клуб в нетерпимости по отношению к молодым игрокам. Марк Кукурелла считает, что клуб стал меньше доверять своим игрокам.

Смотрите, как каталонская "Барселона" взламывала оборону "Интера" в Лиги чемпионов:

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болельщики Барселона Чемпионат Эквадора

Источник: Globo

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