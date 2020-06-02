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Смертная казнь команды: сегодня родился футбольный пенальти, который придумал вратарь или обиженный "Сток"

2 июня, 15:59

Елена Павлова Елена Павлова

Все версии рождения 11-метрового штрафного и лучшие моменты в истории

По одной из исторических версий, в этот день 129 лет назад голкипер Уильям Мак Крум из Милфорда, Северная Ирландия, предложил добавить в футбольные правила ужас всех вратарей современности – пенальти. Ранее Андрей Шевченко раскрыл секрет главного пенальти в своей карьере.

Так, именно 2 июня 1891 года Крум в письменном виде изложил суть предлагаемого им новшества – назначать беспрепятственный удар по воротам с 12 ярдов – 10 метров 97 см – за умышленную игру рукой или умышленное нарушение правил игроком защищающейся команды во вратарской зоне. Правило получило название death penalty – "смертная казнь", а уже более привычный для нас термин penalty kick – штрафной удар – появилось гораздо позже.

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Другая версия историков приписывает идею введения 11-метровых ударов ирландскому эксперту по правилам футбола Джону Пенальти. Такое наказание он предлагал за те же нарушения и в том же 1891 году. И сторонники этой версии считают, что "смертельный штрафной" получил название пенальти по благодаря фамилии человека, его придумавшего.

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А согласно третьей и последней версии, авторами пенальти считаются игроки английского "Сток Сити". В 1891 году они с минимальным счетом уступила в матче Кубка Англии "Ноттс Каунти", и в этой игре случился эпизод, который вызвал ожесточенные споры. Игрок "Ноттс Каунти" рукой отбил мяч, летевший в ворота. Судья назначил штрафной с точки, где было совершено нарушение. Вся команда "Ноттс" встала в створ и приняла удар на себя.

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После финального свистка "Сток Сити" подал в английский футбольный союз протест и предложение внести изменение в правила. Якобы так и родилось правило в случае подобных нарушений бить штрафные без стенки с 12 ярдов. В итоге первый официальный пенальти был пробит 22 августа 1891 года в матче чемпионата Шотландии между командами "Рентон" и "Лей Атлетик". Автором первого забитого с "точки" мяча стал нападающий хозяев Алекс Макколл.

Смотрите незабитый пенальти в ворота "Шахтера" в матче с "Вольфсбургом"

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голкипер пенальти Кубок Англии Сток Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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